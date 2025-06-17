Рейтинг ATP. Шелтон дебютировал в первой десятке, Диалло впервые вошел в топ-50 после титула в Хертогенбосе

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг
Тэйлор Фритц, который стал чемпионом на турнире ATP 250 в Штутгарте, поднялся на четвертую позицию и повторил свой персональный рекорд в рейтинге. Александр Зверев, уступивший в финале, остался на третьем месте.
Чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе Габриэль Диалло впервые вошел в топ-50 рейтинга, а Зизу Бергс, который проиграл ему в решающем матче, повторил свое личное достижение в рейтинге, поднявшись на 49-е место.
Также отметим, что Бен Шелтон, дошедший до полуфинала в Штутгарте, дебютировал в топ-10 рейтинга.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 16.06.2025)
1. Янник Синнер (Италия) – 10880 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8850 очков
3. Александр Зверев (Германия) – 6500 очков
4. Тэйлор Фритц (США) – 4735 очков (+3)
5. Новак Джокович (Сербия) – 4630 очков
6. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4550 очков (-2)
7. Лоренцо Музетти (Италия) – 4470 очков (-1)
8. Томми Пол (США) – 3470 очков
9. Хольгер Руне (Дания) – 3440 очков
10. Бен Шелтон (США) – 3170 очков (+2)
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
10. Бен Шелтон (США)
24. Флавио Коболли (Италия)
44. Габриэль Диалло (Канада)
82. Вит Копршива (Чехия)
95. Итан Куинн (США)
Чемпионская гонка ATP (на 16.06.2025)
1. Карлос Алькарас (Испания) – 5740 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 3950 очков
3. Александр Зверев (Германия) – 3080 очков
4. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2690 очков
5. Лоренцо Музетти (Италия) – 2600 очков
6. Новак Джокович (Сербия) – 2580 очков
7. Каспер Рууд (Норвегия) – 2075 очков
8. Томми Пол (США) – 1900 очков
9. Алекс де Минор (Австралия) – 1835 очков
10. Бен Шелтон (США) – 1810 очков
> РЕЙТИНГ ATP на 16 июня 2025 года | одиночный разряд
> РЕЙТИНГ ATP на 16 июня 2025 года | парный разряд
Фото: Getty Images.
btu.org.ua