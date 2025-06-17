Мартин Брандл: Норрис ещё может стать чемпионом

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт Sky Sport F1 комментировал столкновение гонщиков McLaren в Монреале…

Мартин Брандл: «У Ландо либо всё получается по ходу уик-энда, как в Мельбурне и Монако, либо всё рушится. К сожалению для него, в Канаде был второй вариант. Он ошибся на первом быстром круге в финале квалификации, затем неудачно проехал второй и оказался вне группы лидеров на старте.

В гонке он смог отыграться. Ландо выждал своего часа, приложил усилия, когда это было необходимо, и восстановил свои позиции, оказавшись позади напарника.

Оскар предвидел маневр, когда Ландо начал его атаковать в 10-м повороте. Он мог подумать, что уже обогнал, когда машина Оскара оказалась под острым углом в последней шикане, но Пиастри не был особенно любезен с ним. С чего бы ему уступать? Ландо упорно продолжал ехать по левой стороне, когда это было уже нецелесообразно.

Думаю, он просто вовремя не понял, что манёвр не сработает, а затем задел передним аникрылом задние шины Оскара. Это выглядело неуклюже и было совершенно не нужно.

В McLaren разрешают гонщикам бороться на трассе. Это общая позиция двух пилотов, директора McLaren Racing Зака Брауна и руководителя команды Андреа Стеллы. Ландо сказали использовать DRS и заряд батареи, и я бы не стал критиковать их за это. Но Ландо нарушил важное правила: ты может бороться, но не должен врезаться в напарника.

В McLaren не раз говорили, что столкновение неизбежно. Но это же не было столкновением в борьбе за титул, верно? Они боролись за четвертое место, не было никакого смысла сталкиваться. Да, это не конец света, но Ландо здорово осложнил себе жизнь.

У Норриса ещё есть шанс выиграть титул в этом году, если он перестанет терять уик-энды. Всё очень просто. Он должен показывать свою лучшую игру практически всегда, как это делает Макс. Оскар гораздо более стабилен в своих результатах из недели в неделю, более последователен.

Мне очень сложно понять эти два разных уровня выступлений Ландо. Ему нужно чаще показывать один из них, но до этого пока далеко. Это не значит, что он выбыл из борьбы, но если из Мельбурна он уезжал с преимуществом в 23 очка над напарником, то сейчас уступает 22. Разница – 45 очков».

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