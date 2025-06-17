Ноттингем. Юлия Стародубцева против Кристины Букши в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сегодня сыграет в первом круге основной сетки на турнире WTA 250 в Ноттингеме. Матч против испанки Кристины Букши пройдет третьим запуском на Корте №2 (начало ориентировочно в 16:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 67 (09/06/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 17/06/2025): 126/84

Призовые за карьеру: $1,163,518



Дата рождения: 01/01/1998 (27 лет)

Место рождения: Кишинев, Молдова

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 56 (15/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 17/06/2025): 348/245

Призовые за карьеру: $3,168,429

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H2H: 0-1

2024 | Ролан Гаррос (Grand Slam) | грунт | R128 | Букша 6:4, 6:1

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Диан Парри (Франция) 7:6(2), 6:1

QFR: Камилла Рахимова (-, 9) 7:5, 5:7, 2:6 (получила статус “лаки лузера”)

Кристина Букша

QR1: Эмилиана Аранго (Колумбия, 7) 6:0, 6:4

QFR: Александра Соснович (-) 3:6, 4:6 (получила статус “лаки лузера”)

История на турнире

Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые выступает на турнире в Ноттингеме.

Кристина Букша 2/3 | Букша четвертый раз играет на турнире в Ноттингеме. Ни разу ей не удавалось преодолеть первый круг основной сетки.

Выступления на траве (на 17/06/2025):

Юлия Стародубцева – 6/4 (1/2 в этом году)

Кристина Букша – 19/17 (3/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшим фаворитом матча Кристину Букшу и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,81. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 2,05 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Ноттингеме)

Юлия Стародубцева – 12/18

Grand Slam – 4/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 7/5 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1

WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

WTA 125 – 0/3 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1, Илкли – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Кристина Букша – 16/17

Grand Slam – 1/2 | Australian Open – R2, Roland Garros – R1

WTA 1000 – 5/7 | Доха – R2, Дубай – QR1, Индиан-Уэллс – QR2, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1

WTA 500 – 3/5 | Брисбен – R1, Аделаида – QR1, Абу-Даби – QFR, Страсбург – QR1, Лондон – R1

WTA 250 – 5/3 | Сингапур – R2, Остин – R2, Богота – R2

BJKC – 2/0

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – П, В, П, П, В

Кристина Букша – П, В, П, В, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 1/1 | Стародубцева впервые в этом сезоне сыграет против теннисистки из Испании. В прошлом году она победила Ирен Бурильо в Остине и проиграла Кристине Букше на Ролан Гаррос.

Кристина Букша – 5/12 | Букша впервые в этом году сыграет против украинской теннисистки. Последний такой поединок она провела на прошлогоднем Ролан Гаррос, когда обыграла Юлию Стародубцеву.

• Юлия Стародубцева сыграет 28-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 12 побед (44%).

• Кристина Букша проведет 103-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 37 побед (36%).

• Юлия Стародубцева второй раз в карьере сыграет на турнире WTA-тура в статусе “лаки лузера”. Впервые это произошло на Ролан Гаррос в этом сезоне, где она в итоге дошла до третьего круга.

• Кристина Букша пятый раз в карьере попала в основную сетку турнира WTA как “лаки лузер”. Лучший результат в этом статусе она показала в прошлом году в Абу-Даби, где дошла до четвертьфинала.

Победительница этого матча получит 4 160 долларов призовых и 30 рейтинговых очков. Проигравшая – 2 975 долларов призовых и 1 рейтинговое очков.

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