Макс Ферстаппен: Причин для волнений нет

Макс Ферстаппен показал второе время во второй тренировке Гран При Австралии. Гонщик Red Bull Racing рассказал, что повредил днище машины и шасси в первой сессии. На устранение повреждений потребовалось много времени, поэтому Макс не сразу приступил к работе во второй тренировке.

Его напарник по команде Серхио Перес показал восьмое время, более восьми десятых уступив лидеру Шарлю Леклеру.

Макс Ферстаппен (2-й): «К сожалению, день получился немного суматошным из-за произошедшего в первой тренировке. Я широко вышел из поворота и повредил днище машины и шасси. К сожалению, нам потребовалось много времени на устранение повреждений – я потерял двадцать минут.

Тем не менее, машина быстра, и нам более-менее удалось выполнить намеченную программу. Конечно, хотелось бы проехать на несколько кругов больше, но, как я сказал, мы потеряли двадцать минут.

Полагаю, гонщики Ferrari быстры, но и у нас есть скорость. Думаю, удастся отыграть ещё немного времени, скорректировав настройки. Причин для волнений нет».

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