Чжоу: Каждая гонка – это возможность добиться улучшений

В Sauber готовятся к серии из двух этапов подряд, которые пройдут на городских трассах в Баку и Сингапуре, продолжая надеяться, что команде удастся хотя бы немного поправить свои дела на заключительной стадии сезона.

Валттери Боттас: «Городское кольцо в Баку – одна из тех трасс, где вам нужна смелость, но действовать при этом нужно продуманно. В прошлом я не раз показывал там хорошие результаты и всегда рад вернуться на эту сложную трассу.

На её длинных прямых вам нужна хорошая скорость, однако не менее важно, чтобы машина хорошо справлялась и с извилистыми секциями, требующими отточенной техники пилотирования.

Вместе с командой мы анализируем наши слабости, вносим коррективы в подходы к работе. Прежде всего необходимо максимально эффективно проводить каждую сессию, и если нам удастся слаженно действовать в течение всего уик-энда, я уверен, что мы сможем сократить отставание от призовой десятки.

Я рад вернуться за руль на трассе в Баку, ведь эта гонка всегда проходит по какому-то особенному сценарию».

Гуаньюй Чжоу: «После завершения европейской части сезона уик-энд в Баку открывает очередную серию выездных гонок, а это само по себе интересно.

Столица Азербайджана – уникальное место, поскольку и город, и трасса обладают своим неповторимым характером, и гоняться там всегда интересно. Сочетание длинных прямых с крутыми и техничными поворотами – непростое испытание и для гонщика, и для машины.

Наша команда упорно трудится, стараясь разобраться с проблемами, и хотя понятно, что впереди ещё много работы, мы приложим все усилия, чтобы вернуться в борьбу. Каждая гонка – это возможность добиться каких-то улучшений, и мы готовы использовать её в полной мере».

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