Льюис Хэмилтон завершил тесты Ferrari

Команда Ferrari продолжает тесты на трассе Фьорано. С утра за рулём машины SF-23 работал Льюис Хэмилтон, а днём его сменил Шарль Леклер.

За день Хэмилтон проехал суммарно 32 круга (около 96 километров) и несколько раз отработал процедуру старта. Завершив свою часть программы, Льюис в сопровождении нескольких сотрудников команды подъехал на «гражданской» машине к ограждению трассы, чтобы поприветствовать многочисленных болельщиков, собравшихся на трассе, несмотря на плохую погоду. Семикратный чемпион мира несколько минут ходил вдоль ограждения, улыбался и махал рукой тифози.

После небольшой паузы на трассу выехал Шарль Леклер. Монегаск также приветствовал зрителей, покрутив перед ними «пончики». Затем Шарль переключился на работу по программе Ferrari.

Ожидается, что в следующий раз Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер вернутся за руль на следующей неделе на частных тестах в испанской Барселоне.

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