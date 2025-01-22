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Бокс

Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает…»

Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис поделился мнением о переходе Александра Усика в супертяжелый вес:

«Во время выступлений в World Series Boxing Александр уже боксировал в супертяжелом весе и он там всех выиграл. То есть, он знал куда идет и как надо готовиться. Это показывает, что огромных боксеров можно одолеть скоростью, стратегией и усиленной работой.

Допустим, сравнить с баскетболистами. Спортсмен с ростом 2,15 не должен делать очень много усилий, чтобы высоко прыгнуть и сделать данк, а вот тот, у которого рост 1,80 должен очень хорошо постараться, чтобы сделать то же самое», – сказал Бриедис.

Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября 2019 года, когда одолел американца Чазза Уизерспуна (RTD 7).

Ранее сообщалось, что бывший соперник Усика собирается завершить профессиональную карьеру.

sport.ua

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