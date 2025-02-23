Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют

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Вечером 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось шоу бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Бой-реванш провел обладатель титулов WBC, WBA, IBF, WBO Артур Бетербиев (21–0, 20 КО) и Дмитрий Бивол (23–1, 12 КО).

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Первый поединок 12 октября 2024 года продлился все 12 раундов. Бетербиев тогда стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив по очкам решением большинства судей.

Международные организации, к сожалению, санкционировали второй бой двух боксеров из рф, выступающих под флагами других стран и молчаливо игнорирующих агрессию своего государства против Украины.

Артур Бетербиев, уроженец Дагестана, представляет Канаду, а Дмитрий Бивол имеет связи с Кыргызстаном и США.

Sport.ua не будет рассказывать подробности и публиковать фото-видео поединка.

Сообщаем только результат. Бой продлился все 12 раундов, решением большинства судей победил Бивол и отобрал у соперника титул абсолютного чемпионом мира в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев – UD 12 (114–114, 116–112, 115–113)

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