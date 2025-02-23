У Racing Bulls новый IT-спонсор

Команда Racing Bulls объявила о подписании спонсорского контракта с RebelDot. Румынская компания занимается разработкой программного обеспечения, и в предстоящем сезоне её логотипы появятся на машинах Юки Цуноды и Айзека Хаджара.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls: «Мы рады приветствовать RebelDot и воспользоваться опытом компании в создании цифровых решений для оптимизации данных.

Наше сотрудничество идеально поможет команде работать быстрее и эффективнее во всех областях на базе и на трассе. Кроме того, приверженность RebelDot к устойчивому развитию идеально соответствует целям нашей команды и Формулы 1 в целом».

Источник