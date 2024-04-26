Команда Andretti открыла 60 вакансий в Сильверстоуне

Команда Andretti продолжает подготовку к дебюту в Формуле 1, несмотря на то, что в руководстве чемпионата отклонили поданную заявку.

В начале апреля была открыта европейская база в Сильверстоуне, а теперь в Andretti начали набирать персонал. В команде открыты 60 вакансий, в том числе на ведущие роли.

Американской команде Формулы 1 требуются глава отдела аэродинамики, руководитель отдела проектирования и множество специалистов на позиции инженеров, в том числе в департаментах аэродинамики, CFD, электроники, IT, производства и других. Все вакансии подразумевают работу на базе в Сильверстоуне.

Ранее стало известно, что в ближайшее время представители Andretti проведут встречу с FOM, на которой будет обсуждаться возможность выступлений в Формуле 1.

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