Александра Ісака порівнюють з чинним чемпіоном НБА. Все через його незвичну статистику в сезоні

Шведського нападника «Ньюкасла» Александра Ісака порівнюють в мережі з чинним чемпіоном НБА, гравцем «Денвера» Майклом Портером-молодшим.

Порівняння двох, здавалося б, максимально різних спортсменів ґрунтується на статистиці Ісака в нинішньому сезоні АПЛ. У березні 2024-го Александер став першим гравцем сезону, що забив 15 голів, але ще не мав на той момент жодної результативної передачі.

А 30 березня він оформив дубль проти «Вест Гема», віддавши в тому матчі свій перший асист у сезоні (тепер він єдиний зі списку топскорерів АПЛ, що має лише одну результативну передачу).

У твіттері цей факт опублікували на акаунті StatMuse (сайт зі спортивною статистикою на базі штучного інтелекту, який використовує ШІ для своїх порівнянь та підрахунків) зазначивши, що Ісак нарешті відбився від усіх цих порівнянь із Майклом Портером-молодшим з НБА.

Асистентські «перформанси» Портера-молодшого – справжній мем в НБА. За свою кар'єру в лізі він віддав лише 320 асистів, а понад третину своїх матчів завершив із нулем в графі «результативні передачі». Його рекорд кар'єри – п'ять асистів в одній грі (робив це п'ять разів) регулярки та шість асистів в одній грі плей-оф (третій матч фіналу Заходу проти «Лейкерс» у 2023-му), і для нього цілком нормально завершувати матчі зі статлайном 15+13+0, або 17+15+1.

Коли цю статистичну особливість баскетболу помітили вболівальники, то вони почали жартувати з ЕмПіДжея, глузуючи, що він ніколи не ділиться м'ячем із партнерами. Дехто навіть почав вести в соцмережах особливий календар, рахуючи, скільки асистів віддав Майкл Портер в конкретній грі НБА – нуль, один чи два? Все, що більше двох, ставало справжнім святом для баскетбольного ком'юніті та супроводжувалося закликами віддати Портеру нагороду найкращого асистента сезону НБА.

Виявляється, статистику Ісака із 15 голами та 0 асистів у АПЛ портал StatMuse опублікував із створеним штучним інтелектом зображенням Майкла Портера-молодшого у формі «Ньюкасла».

А у мережі навіть народжувалися ось такі меми:

Та варто зазначити, що Майкл Портер-молодший цього сезону провів свій найкращий асистентський сезон у кар'єрі. В регулярному чемпіонаті він віддав 122 результативні передачі. В середньому він робив 1,5 асисти щоматчу.

Фото: Owen Humphries/PA, Jack Dempsey/AP

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