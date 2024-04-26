Американець, що грав у двох клубах Суперліги, розкритикував Леброна за фразу після третьої поразки від «Денвера»

«Це просто баскетбол. Врешті-решт, це лише баскетбол», – сказав Леброн, потиснувши плечима.

На цю заяву відреагував навіть ексгравець двох клубів Суперліги Латерренс Рід (минулого сезону грав за «Черкаські Мавпи», а цього виступав за «Кривбас»).

«Брон – GOAT, але цей хід думок дуже дивний», – написав Рід, репостнувши картинку із цитатою Джеймса.

Невдоволення цією фразою Леброна висловлював також ексгравець НБА Чендлер Парсонс, якому не сподобалося, як Джеймс нібито намагався применшити важливість цього матчу.

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sport

ua.tribuna.com