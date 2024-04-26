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Баскетбол

Американець, що грав у двох клубах Суперліги, розкритикував Леброна за фразу після третьої поразки від «Денвера»

Американець, що грав у двох клубах Суперліги, розкритикував Леброна за фразу після третьої поразки від «Денвера»

«Це просто баскетбол. Врешті-решт, це лише баскетбол», – сказав Леброн, потиснувши плечима.

На цю заяву відреагував навіть ексгравець двох клубів Суперліги Латерренс Рід (минулого сезону грав за «Черкаські Мавпи», а цього виступав за «Кривбас»).

«Брон – GOAT, але цей хід думок дуже дивний», – написав Рід, репостнувши картинку із цитатою Джеймса.

Американець, що грав у двох клубах Суперліги, розкритикував Леброна за фразу після третьої поразки від «Денвера»

Невдоволення цією фразою Леброна висловлював також ексгравець НБА Чендлер Парсонс, якому не сподобалося, як Джеймс нібито намагався применшити важливість цього матчу.

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sport

ua.tribuna.com

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