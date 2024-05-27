Даллас обыграл Миннесоту в третьем матче серии плей-офф НБА

Маверикс находятся в шаге от выхода в финал

Даллас Маверикс разгромил Миннесоту Тимбервулвз в третьем матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации — 116:107.

Маверикс владели инициативой большую часть времени. В третьем периоде гостям удалось отыграть отставание, а позднее — выйти вперед в счете. Но хозяева лучше провели концовку, уверенно победив.

Даллас одержал третью победу в трех матчах решающей серии Западной конференции. Четвертый матч пройдет на домашней арене Маверикс в ночь на 29 мая.

Второй финалист НБА определяется в противостоянии Бостона и Индианы. Команда украинца Святослава Михайлюка ведет в серии финала Восточной конференции со счетом 3:0.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал

Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз — 116:107 (33:28, 27:24, 27:35, 29:20)

Счет в серии — 3:0

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