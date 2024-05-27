Риккардо: Морально я был готов к подобной гонке

В RB заработали четыре очка в Монако за восьмое место Юки Цуноды, а Даниэль Риккардо финишировал за пределами десятки…

Юки Цунода (8-й): «Гонка получилась долгой, я должен был соблюдать стратегию, которую мы запланировали. Я был немного расстроен, но сохранял хладнокровие, контролировал темп и состояние шин. Думаю, мы добились максимума.

Мне очень понравились последние несколько кругов, когда мне сказали, что я могу выкладываться на полную. Главное, что мы продолжаем набирать очки. Команда отлично провела этот уик-энд».

Даниэль Риккардо (12-й): «После вчерашней квалификации я был морально готов к подобной гонке. Если в Монако вы квалифицировались позади, то всю гонку будете зависеть от темпа соперников. Так и было сегодня. Хотя всегда можно надеяться, что что-то произойдёт.

Думаю, первый старт был одним из лучших в сезоне, но после второго, когда я увидел, что Алонсо передо мной делает всё возможное, чтобы сохранить свои шины до финиша, я понял, что будет непросто. Я старался прессинговать, но он – опытный гонщик, а в Монако для обгона нужно, чтобы соперник допустил ошибку.

Безусловно, в этом уик-энде есть и позитивные моменты, но есть и личное разочарование. Впереди этап в Монреале, постараемся выступить лучше. Сегодня Шарль одержал свою первую победу в Монако, я очень рад за него».

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