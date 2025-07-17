Дженсон Баттон завершит карьеру в WEC в конце сезона

Чемпион мира 2009 года Формулы 1 Дженсон Баттон объявил о завершении карьеры в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в конце сезона. Британский гонщик выступает за Cadillac Hertz Team JOTA, и в минувший уик-энд финишировал вторым на этапе в Интерлагосе со своими напарниками Эрлом Бамбером и Себастьеном Бурдэ.

В заявлении Баттон добавил, что пока окончательно не завершает спортивную карьеру, и в 2026-м будет периодически выходить на старт отдельных гонок.

Дженсон Баттон: «Жизнь стала очень насыщенной, и я участвую в огромном количестве проектов. У меня сейчас очень плотный рабочий график, но настало время подумать о будущем – я хочу больше времени проводить с семьей.

У меня будет всё меньше времени на команду, особенно в следующем году, и с моей стороны такое отношение к команде было бы несправедливым. В следующем году я продолжу гоняться, но не полный сезон».

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