14-летняя первая ракетка Украины среди юниоров впервые выиграла матч на профессиональном турнире в одиночном разряде

Украинская теннисистка Полина Скляр вышла во второй круг турнира ITF W15 в Кршко (Словения)



14-летняя Полина Скляр получила “wild card” в основную сетку и в первом круге переиграла теннисистку из квалификации немку Каролину Рашдорф (№1326 WTA) – 7:5, 6:2. Украинка подала три эйса, допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков. Для Полины это был второй матч на профессиональном турнире в одиночном разряде и дебютная победа.

Во втором круге Скляр сыграет против победительницы матча между Клаудией Гаспарович (Австрия, Q) и Амели ван Импе (Бельгия, 3).

Отметим, что на этой неделе Полина Скляр занимает 97-е место в мировом юниорском рейтинге и является первой ракеткой Украины среди теннисисток до 18 лет.



btu.org.ua