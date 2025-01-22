Черкасские Мавпы подписали американца Дюпри

Новичок может играть на позициях защитника и легкого форварда

Черкасские Мавпы подписали американца Майкла Дюпри. 29-летний игрок может выступать на позиции защитника и легкого форварда.

Майкл родом из Такомы, штат Вашингтон, начинал карьеру в местной команде Кардиналс. В студенческие годы Дюпри выступал за Лоуер Колумбия Комьюнити Колледж, а также за Нортуэст Юниверсити.

Защитник играл в Сиэттл Маунтиниерс, затем переехал в Австралию в лигу NBL1. Там он стал MVP команды Джайентс из города Калгурли.

Перед приездом в Украину американец играл в венгерском Веспреме в Дивизионе В. В среднем за сезон Дюпри набирал 22.7 очка, 5.2 подбора, 3.3 ассиста за 31.8 минуты на площадке.

Черкасские Мавпы занимают четвертое место в Суперлиге, одержав девять побед в 18-ти матчах. В следующем поединке команда Дмитрия Нагорного встретится со Старым Луцком 25 января.

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