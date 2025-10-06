В символическую пятерку также вошли Максим Закурдаев, Мартин Хилл, Тариг Эйса и Вадим Заплотинский

Разыгрывающий защитник Киев-Баскета Егор Сушкин признан MVP первого тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2025/26.

Сушкин реализовал 76,9% двухочковых и 41,7% трехочковых бросков, а его Киев-Баскет на домашней площадке победил Нико-Баскет (84:76), а также одолел Кривбасс (89:75).

Также была объявлена символическая пятерка первого тура:

Егор Сушкин (Киев-Баскет) — 19,5 очка, 5,5 передачи, 4,5 подбора, 2,0 перехвата (РЭ 23,5) Максим Закурдаев (Днепр) — 19,0 очка, 4,0 подбора, 3,5 передачи (РЭ 22,0) Мартин Хилл (Кривбасс) — 19,5 очка, 8,0 подбора, 3,5 перехвата, 3,0 передачи (РЭ 22,5) Тариг Эйса (Запорожье) — 23,0 очка, 7,0 подбора (РЭ 21,5) Вадим Заплотинский (Харьковские Соколы) — 14,5 очка, 7,0 подбора, 2,5 перехвата (РЭ 19,0)

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet возобновится 11 октября матчами Кривбасс — Харьковские Соколы, Прикарпатье-Говерла — БК Ровно, Нико-Баскет — Черкасские Мавпы и Старый Луцк — Киев-Баскет.

