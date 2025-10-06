REC: Сезон 2025 года завершился ярким Гран При Москвы

4 октября автодром Moscow Raceway принял Гран При Москвы, финальную гонку серии REC 2025 года. Заключительный этап собрал почти всех ключевых участников сезона, но было и немало новых имен. Всего на старт вышло 42 экипажа, что стало рекордом серии.

Отдельное историческое достижение установил 15-летний Максим Чмиль, дебютировавший вместе с командой Phoenix Racing в классе GT Light, став самым молодым пилотом REC за все время проведения соревнований.

По итогам финала должны были определиться победители сразу в нескольких классах как в личном, так и в командном зачёте, а также открытым оставался вопрос о чемпионском титуле в абсолюте: дуэт Михаила Алешина и Дениса Ременяко перед финалом опережал всего на 10 очков Константина Терещенко.

Кроме них шансы сохраняли ещё минимум семь гонщиков. Максимально плотная конкуренция стала одним из украшений серии в этом году – четыре этапа, предшествовавших Гран При Москвы, выиграли четыре разных экипажа.

И если триумфаторы августовской гонки Александр Вартанян и Денис Булатов из V Racing по различным причинам пропускали финал, то дуэт Алексея Несова и Максима Кизилова на Mercedes AMG GT3 с бортовым номером 10 команды Time4Race, наоборот, вернулся на трассу после затянувшегося перерыва.

Именно Несов с Кизиловым в доминирующем стиле выиграли майскую гонку, открывавшую сезон, после чего попали в аварию на втором этапе и пропустили два следующих из-за поломок техники.

На Гран При Москвы им представился шанс побороться за вторую победу. О своих амбициях они заявили уже в квалификации, пробившись в первый ряд стартового поля. Быстрее Mercedes №10 оказался только спортпрототип команды Black Thorn №111 под управлением Георгия Ефросинина и Игоря Мухина, которые в третий раз в этом сезоне завоевали поул.

Старт начался с заминки: Leon Cupra №24 команды Real Performance заглох уже на прогревочном круге. Так как он ехал практически в середине пелотона, более десятка машин уперлись в остановившийся на трассе автомобиль и значительно отстали от лидеров. Поэтому дирекцией гонки было принято решение отправить кавалькаду из более чем сорока машин на два дополнительных установочных круга.

На рестарте быстрее других оказался Алексей Несов, уже в первом повороте уверенно объехавший по внешнему радиусу Георгия Ефросинина. Но по-настоящему зрелищный маневр совершил стартовавший следом Виталий Ларионов на алой Lamborghini Huracan GT3 коллектива Spora GT (бортовой №63). Опытнейший гонщик, увидев просвет между машинами двух соперников, вырвался на 2-ю позицию, хотя без контакта не обошлось.

Не лучшим образом сложился старт для Ефросинина: его прототип развернуло после столкновения в повороте «Арена» с конкурентом по классу, машиной №31 команды SVL ЦСКА Racing. Обладатель поул-позиции сумел избежать завала, когда его Norma оказалась на пути всех остальных машин, но ему пришлось пропустит вперед весь пелотон, и он вернулся в гонку только на последнем месте.

В течение нескольких следующих кругов зрители, пришедшие на Moscow Raceway, могли наблюдать, как два суперкара итальянского и немецкого происхождения мчались друг за другом по треку в борьбе за лидерство. В какой-то момент Ларионов на Lamborghini был очень близок к тому, чтобы догнать Mercedes Несова, но менее чем через 10 минут после рестарта лидеры уперлись в круговых. В трафике более чётко действовал Несов, обеспечив себе комфортный отрыв от соперника уже через полчаса гонки.

Рекордное количество участников в финале сезона самым непосредственным образом влияло на ход 4-часового марафона: более четверти экипажей выступали на далеко не самых быстрых малолитражках класса GT Light, которые пилотам на сверхмощных автомобилях категории GT3 и прототипах приходилось аккуратно опережать.

Особенно сложно приходилось тем, кто был вынужден обороняться прямо в трафике. С одной из таких «подвижных шикан» в итоге не удалось разминуться Константину Терещенко, сменившему Виталия Ларионова в кокпите Lamborghini № 63. Защищаясь от атак Давида Погосяна на аналогичной машине, обгоняя круговой BMW №11 команды HOGO, Константин получил от последнего удар в левый борт своей Lamborghini, из-з чего на ней разбортировалось проколотое заднее колесо.

Несмотря на то, что инцидент случился почти в самом начале круга, Терещенко сумел довести повреждённую машину до боксов команды, но ремонт занял немало времени, и на этом борьба за высокие места для экипажа №63 завершилась. Примечательно, что ещё во время утренней квалификации эта машина попала в аварию по вине одного из соперников, но механикам Spora GT удалось восстановить её незадолго до старта.

К ещё более серьезным последствиям для команды VRC-Team, дебютантов REC, привело столкновение с таким же Mercedes AMG GT4 у въезда на пит-лейн. Судя по повреждениям, с большой вероятностью можно предположить, что автомобиль пойдет под списание. Гонщик, находившийся в момент аварии за рулём, не пострадал.

Третьим крупным инцидентом уже под занавес гонки стала авария Сергея Столярова из YADRO Motorsport: он потерял управление в первом повороте и разбил об отбойник свой Mercedes AMG GT3 с бортовым номером 16.

Тем временем экипаж Time4Race словно экспресс промчал всю дистанцию 4-часового марафона, не оставив соперникам ни единого шанса. В итоге двукратный победитель престижной гонки «24 часа Спа» Алексей Несов и его напарник Максим Кизилов второй раз за сезон отпраздновали успех, выиграв и финал серии.

Их дуэт стал победителями как в абсолютном зачете, так и в класса GT Pro для машин GT3, в то время как Кубок Москвы достался финишировавшим вторыми в генеральной классификации Денису Ременяко и Михаилу Алешину из CapitalRT (машина №013).

Заработанных очков дуэту Ременяко-Алешин хватило, чтобы завоевать титул по итогам сезона. Их ближайший соперник Константин Терещенко довольствовался победой в классе прототипов CN Pro в составе экипажа №29 команды TEAMGARIS, в котором кроме него ехали Константин Захаревский, Константин Сидорук и Виталий Зубенко, и третьим местом в зачете Кубка Москвы в паре с Виталием Ларионовым на многострадальной Lamborghini №63 команды Spora GT.

В очередной раз не было равных Ярославу и Всеволоду Праховым в зачете GT: если старшие коллеги по коллективу CapitalRT приехали вторыми в GT Pro, то братья, выступавшие на Mercedes AMG GT4, стали победителями в своём классе.

В подгруппе GT Pro Touring в третий раз за год первую ступень пьедестала заняли Виктор Плеханов, Илья Каменский и Дамир Саитов, пилоты экипажа №91 команды GNV & Kamenskiy Racing.

Можно сказать, что в самом массовом зачете GT Light восторжествовала справедливость: победу на Гран При Москвы одержал Владислав Агнивин из BURMA Racing (машина №36), которому на предыдущем этапе в августе не хватило одного круга, чтобы удержать лидерство. Причем на этот раз Агнивин решил не ехать всю дистанцию соло, а посменно делил кокпит седана BMW E36 со Станиславом Ярковым.

Таким зрелищным и захватывающим получился финал сезона Российской серии гонок на выносливость, которой в 2025 году исполняется 10 лет. За это время команда REC проделала колоссальную работу, превратив гонки на выносливость в одну из самых популярных автоспортивных дисциплин России как среди гонщиков, так и болельщиков.

Впереди новый сезон, с которым связаны новые ожидания и в котором будут новые победами – по традиции он стартует в конце следующей весны.

Результаты пятого этапа REC

Победители абсолютного зачета

1. Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

Кубок Москвы

1. CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

2. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

3. Spora GT №63 (Терещенко Константин, Ларионов Виталий)

Класс GT Pro

1. Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

2. CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

3. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

Класс CN Pro

1. TEAMGARIS №29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Зубенко Виталий, Терещенко Константин)

2. Black Thorn №111 (Мухин Игорь, Ефросинин Георгий)

3. SVL Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей)

Класс GT

1. CapitaRT №13 (Прахов Всеволод, Прахов Ярослав)

2. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Шишко Дмитрий, Лобода Михаил, Савин Алексей)

3. Beast Team №4 (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

GT Pro Touring

1. GNV & Kamenskiy Racing №91 (Плеханов Виктор, Каменский Илья, Саитов Дамир)

2. SU RT №86 (Меметов Амет, Магидович Евгений)

3. Real Performance №24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

GT Light

1. BURMA RACING №36 (Агнивин Владислав, Ярков Станислав)

2. Club Seat RT №444 (Горбатенко Сергей, Горбатенко Дмитрий, Письмаров Евгений, Прямичкин Андрей)

3. HOGO №11 (Прахов Всеволод, Квашнин Константин, Садовников Александр, Козлов Дмитрий)

