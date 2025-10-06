Защитник Барселоны раскритиковал игру команды в матче против Севильи

Защитник "Барселоны" Пау Кубарси пообщался с журналистами после матча против "Севильи", который завершился разгромом каталонцев 1:4.

"Мы остаёмся с довольно плохим чувством. Думаю, в первом тайме они нас значительно переиграли, и мы не вышли с той интенсивностью, которую требует этот стадион. Во втором тайме мы улучшились, но нас подвели детали в завершении, а они не простили.

Мы вышли сонными, и это наша ответственность, здесь нет оправданий, нужно улучшать то, чего нам не хватало. Моменты начинаются сверху, нужно снова давить, как в прошлом сезоне, а мы расслабились, и так не должно быть. Ощущения в Ла Лиге были хорошими. Думаю, не стоит драматизировать, но мы не можем так терять очки. Нужно смотреть вперёд и исправлять допущенные ошибки", – сказал Кубарси.