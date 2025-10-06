Чисора сделал сенсационный прогноз на бой, который решит судьбу Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора сделал прогноз на бой между Фабио Уордли и Джозефом Паркером.

«Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и имеет что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже силен, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок», – сказал Чисора.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua