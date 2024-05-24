Бостон с Михайлюком повторно обыграл Индиану в полуфинале плей-офф НБА

Украинец набрал три очка

В ночь на 24 мая состоялся один матч серии 1/2 финала плей-офф НБА.

Бостон Селтикс повторно триумфовал над Индианой Пэйсерс — 126:110. В отчетном матче сыграл и украинец Святослав Михайлюк, который за полторы минуты игрового времени успел отметиться удачным трехочковым броском.

В другом матче полуфинальной серии Даллас Маверикс успешно стартовал в противостоянии с Миннесотой Тимбервулвз. Второй матч намечен в ночь на 25 мая.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала

Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс — 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)

Счет в серии — 2:0

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