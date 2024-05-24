Украинцы на турнирах ITF 24 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($75,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка 2 круг
10:30 | Анастасия Соболева (Украина, 4) — Сюзан Бандекки (Швейцария)
($75,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
12:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) — Алексей Ватутин (-, 7)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
12:00 | Вячеслав Белинский (Украина, 2) — Флориан Броска (Германия, 6)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
15:30 | Вячеслав Белинский/Яша Шайрых (Украина/Польша) — Никос Леманн/Николас Париззия (Аргентина/Швейцария)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
12:30 | Илья Белобородько (Украина) — Марио Фернандес Гонсалес (Испания)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
11:30 | Владислав Орлов (Украина, 3) — Милан Зекич (Сербия, 5)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Владислав Орлов/Тим Рюль (Украина/Германия, 1) — Аттила Борос/Ботонд Кишантал (Венгрия)