Ролан Гаррос. Зверев победил Рууда и впервые вышел в финал соревнований

Александр Зверев будет бороться за титул на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

Немецкий теннисист вышел вперёд в счёте очных противостояний с Руудом (3-2) и взял реванш у норвежца за поражение год назад в их предыдущей встрече также в полуфинале Ролан Гаррос.

Зверев проведе второй финал на турнирах Grand Slam. В 2020 году Александр уступил в решающем матче на US Open. Также он стал всего вторым представителем Германии, который сыграет в финале Ролан Гаррос. Первым немецким игроком на этой стадии грунтового «мэйджора» был Михаэль Штих в 1996 году.

В воскресенье Александр Зверев встретится с Карлосом Алькарасом: немец ранее девять раз играл против испанского теннисиста и одержал пять побед. Три матча между Зверевым и Алькарасом прошли на грунте, и в двух сильнее был испанец. Отметим, что два года назад Александр обыграл Карлоса в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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