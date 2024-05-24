Хэмилтон: Для Монако нужно придумать другую формулу

Льюис Хэмилтон призвал боссов Формулы 1 изменить формат Гран При Монако…

Льюис Хэмилтон: «В Монако почти ничего не изменилось, машины становятся больше и тяжелее, растёт риск столкновения с барьерами. Мне бы хотелось, чтобы эта трасса была шире, но это невозможно – здесь мало места.

Гонка в Монако почти всегда одинаковая, с одним пит-стопом. Возможно, использование специальных шин для этой гонки, чтобы у вас было больше пит-стопов, добавит вариативности.

В руководстве Формулы 1 могут придумать другой формат для этого уик-энда, придумать другую формулу. Что это за шоу, когда зритель во время гонки может уснуть. Я не знаю, как изменить формат, но это было бы здорово.

Гонка в Монако – одна из жемчужин календаря, наряду с Сильверстоуном и Монцей, но она не всегда получается зрелищной. Я бы предложил поработать с форматом».

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