Винисиус: Я хочу продолжать творить в Реале историю

Игрок – о финале Межконтинентального кубка
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Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о победе команды в финале Межконтинентального кубка, где испанский клуб сыграл против мексиканской "Пачуки" (3:0).
"Каждая игра здесь особенная. Это не просто чемпионат, мы признаны лучшим клубом в мире. Я хочу продолжать творить здесь историю.
Я всегда мечтал играть с великими игроками и выигрывать титулы. "Реал" хорошая команда, мы поддерживаем друг друга", – сказал игрок.
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