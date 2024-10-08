Connect with us
Футбол

Рома может вернуть Де Росси, – Corriere dello Sport

Хорват сменил легенду волков три недели назад

Рома может вернуть Де Росси, – Corriere dello Sport

Getty Images/Global Images Ukraine

    • После фиаско в Лиге Европы и ничьей с "Монцой" на хорватского специалиста обрушилась критика.

    Читайте такжеВ Роме объяснили увольнение Де Росси

    Руководство может серьезно задуматься над уходом Юрича. Не исключается даже вариант с возвращением Де Росси. 49-летний специалист заявил, что в коллективе изначально был шок после увольнения Даниеле, но "впоследствии ребята начали стараться во благо "Ромы".

    "Джаллоросси" под руководством Юрича набрали 7 очков в трех турах Серии А, а Лиге Европы "капитолини" заработали всего 1 балл в двух матчах. 20 октября столичный клуб будет принимать "Интер".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis