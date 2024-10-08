Ухань. Киченок и Като проиграли местному дуэту в стартовом матче

Украинско-японская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Китае

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) 2:6, 1:6

Киченок и Като проиграли третий из четырёх последних сыгранных матчей. Теннисистки провели на корте час игрового времени и по ходу матча реализовали 3 из 8 брейк-поинтов, проиграв семь геймов на своих подачах.

Отметим, что представительницы Китая сегодня прервали серию из трёх поражений.

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