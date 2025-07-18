Гштаад. Серундоло и Казо победили сеяных игроков во втором круге, Ким впервые сыграет в четвертьфинале

На турнире ATP в Швейцарии завершились матчи второго раунда



Гштаад, Швейцария • 14-20 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 6/WC) 5:7, 6:4, 6:1

Жером Ким (Швейцария, WC) – Франческо Пассаро (Италия, Q) 7:6(3), 7:6(3)

Артур Казо (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) 6:3, 4:6, 6:4

Франсиско Комесанья (Аргентина, 7) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:1, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 2) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:2, 6:3

Жером Ким впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP, в котором его соперником будет Артур Казо.

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