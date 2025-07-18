В Монце появится ложа имени Михаэля Шумахера

На Гран При Италии, который пройдёт в Монце с 5 по 7 сентября, болельщики смогут купить билеты в ложу имени Михаэля Шумахера.

Согласно сообщению в официальных социальных сетях семикратного чемпиона мира, созданием ложи занималась увлеченная и опытная команда, посвятившей себя сохранению наследия Михаэля.

Организаторы обещают, что билеты в ложу Шумахера включают доступ на места на главной трибуне, полный доступ в эксклюзивную ложу с завтраком, обедом, открытым баром, а также рядом мероприятий, посвященных карьере Михаэля Шумахера.

Билеты в ложу Шумахера не из дешёвых – стоимость трёхдневного доступа составляет 4 916 евро.

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