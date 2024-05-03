На прошлой неделе Ландо Норрис был в Амстердаме на праздновании дня рождения короля Виллема-Александра, и попал в объектив с повязкой на носу. В Майами он рассказал, в чём было дело…

Ландо Норрис: «Я просто порезался. Небольшой кусок разбитого стекла. Всё выглядело хуже, чем на самом деле, люди сделали неправильные выводы, но это всего лишь небольшой порез. Мне хотелось провести несколько дней с друзьями, и всё получилось, а оттуда я сразу полетел в Майами.

Сейчас меня узнают везде, куда бы я ни пошёл, в том числе благодаря Drive to Survive, причём узнают не только фанаты гонок. Да, я стал популярнее, чем несколько лет назад, и не всегда мне это нравится. Но мне не на что жаловаться.

Не всегда, когда ты ужинаешь или идёшь куда-то с семьёй, хочется, чтобы тебя узнавали. Но всегда кто-то смотрит. Впрочем, для тех, кто значительно более популярен, дела обстоят намного хуже. Уверен, многие хотели бы оказаться в Формуле 1, но вы всегда что-то выигрываете, а что-то теряете».

Источник