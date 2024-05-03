Челси с Мудриком победил Тоттенгэм в перенесенном матче АПЛ

Украинец отыграл 75 минут в отчетной встрече

В перенесенной игре 26 тура чемпионата Англии по футболу Челси праздновал домашнюю победу над Тоттенгэмом. Матч завершился со счетом 2:0.

На 21 минуте встречи вратарь гостей Гульельмо Викарио без проблем поймал мяч после удара украинца Михаила Мудрика, вышедшего в стартовом составе «пенсионеров». А через три минуты Трево Чалоба замкнул передачу Конора Галлагера со штрафного, открыв счет.

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На 72 минуте Николя Джексон ударом головой удвоил счет. А через 5 минут вместо Мудрика вышел Чезаре Казадеи. После сыгранного матча Челси с 51 баллом поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Чемпионат Англии — АПЛ 35 тур, 2 мая

Челси — Тоттенхэм 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 24 Человека, 2:0 — 72 Джексон

Турнирная таблица

Напомним туре АПЛ Челси сыграл вничью с Астон Виллой.

Изменения на фланге Мудрика: Челси нашел замену Чилвеллу

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