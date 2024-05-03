Элина Свитолина рассказала о самых памятных моментах в своей жизни и теннисной карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина в гостях у подкаста от Sky Sport Tennis рассказала о самом памятном моменте в жизни и в теннисной карьере

— Лучший момент твоей жизни? И это не обязательно должен быть теннис.

— Однозначно, что это то, что у нас теперь есть Скай. Это был такой долгий путь, знаете, носить ее под сердцем 9 месяцев (смеется). И когда мы наконец увидели ее впервые — это был действительно особенный момент… Плюс все то, что происходит предварительно до этого. То есть, это такое безумие. Но, очевидно, что этот момент, который мы пережили вместе с Гаэлем был невероятным. Я была очень рада, что он был рядом со мной. Поэтому этот момент действительно выделяется среди других.

— Свадьба на каком месте в этом рейтинге? Очень близко, на втором месте?

— Это солидное второе место, с отрывом (смеется). Это был милый момент, но мы сыграли свадьбу во время ковида и мы были ограничены в количестве гостей. Несмотря на все мы прекрасно провели время с нашими семьями, но это было немного странно, потому что все должны были сдать тесты и тому подобное. Но, да, свадьба будет на втором месте.

— А момент на корте? Что-то связанное с теннисом?

— Думаю, это победа над Сереной Уильямс на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это было удивительно. Я тогда еще была довольно юной, поэтому эта победа стала таким хорошим шагом в мое будущее. Это было хорошо для моей уверенности в себе, а также для украинцев это было приятное событие. Эта победа разделяет третью строчку с выигрышем «бронзы» на Олимпиаде в Токио. Во-первых, матч за «бронзу» был очень тяжелым. Я уступала, я проигрывала, но потом смогла вернуться в игру и победить, взять первую медаль в теннисе для Украины. Это был очень особенный момент и для меня тоже.

btu.org.ua