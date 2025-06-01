Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ

В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). В случае осечки в Лиге Европы "Шахтер" опустится в квалификацию Лигу конференций, где уже не будет права на ошибку.
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Определены уже все потенциальные соперники "горняков" по каждому предварительному этапу Лиги Европы:
1 квалификационный раунд:
АЕК Ларнака (Кипр)
Хаккен (Швеция)
Пакш (Венгрия)
Левски (Болгария)
Сабах (Азербайджан)
Ильвес (Финляндия)
Актобе (Казахстан)
Приштина (Косово)
2 квалификационный раунд:
ЧФР Клуж (Румыния)
Хапоэль (Беер-Шева)
Целье (Словения)
Утрехт (Нидерланды)
Баник (Чехия)
Бешикташ (Турция)
Спартак Трнава (Словакия)
Хиберниан (Шотландия)
3 квалификационный раунд:
Лугано (Швейцария)
Шериф (Молдова)
Панатинаикос (Греция)
Серветт (Швейцария)
Вольфсбергер (Австрия)
Бранн (Норвегия)
Фредрикстад (Норвегия)
4 квалификационный раунд:
Олимпия (Словения)
Мальме (Швеция)
Риека (Хорватия)
Жальгирис (Литва)
Генк (Бельгия)
Пафос (Кипр)
РФШ (Латвия)
Зрински (Босния и Герцеговина)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Абердин (Шотландия)
Сигма (Чехия)
Самсунспор (Турция)
Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня, а стартует в турнире 10-го июля.
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