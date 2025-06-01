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Футбол

Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ

Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ

    • В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10-го июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

    На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). В случае осечки в Лиге Европы "Шахтер" опустится в квалификацию Лигу конференций, где уже не будет права на ошибку.

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    • Определены уже все потенциальные соперники "горняков" по каждому предварительному этапу Лиги Европы:

    1 квалификационный раунд:

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хаккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

    • 2 квалификационный раунд:

  • ЧФР Клуж (Румыния)
  • Хапоэль (Беер-Шева)
  • Целье (Словения)
  • Утрехт (Нидерланды)
  • Баник (Чехия)
  • Бешикташ (Турция)
  • Спартак Трнава (Словакия)
  • Хиберниан (Шотландия)

    • 3 квалификационный раунд:

  • Лугано (Швейцария)
  • Шериф (Молдова)
  • Панатинаикос (Греция)
  • Серветт (Швейцария)
  • Вольфсбергер (Австрия)
  • Бранн (Норвегия)
  • Фредрикстад (Норвегия)

    • 4 квалификационный раунд:

  • Олимпия (Словения)
  • Мальме (Швеция)
  • Риека (Хорватия)
  • Жальгирис (Литва)
  • Генк (Бельгия)
  • Пафос (Кипр)
  • РФШ (Латвия)
  • Зрински (Босния и Герцеговина)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Абердин (Шотландия)
  • Сигма (Чехия)
  • Самсунспор (Турция)

    • Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17-го июня, а стартует в турнире 10-го июля.

    www.ua-football.com

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