Вольфф: Нужно разобраться с проблемой перегрева резины

Из гонщиков Mercedes до финиша в Барселоне добрался только Джордж Расселл, тогда как Кими Антонелли сошёл с дистанции за 11 кругов до финиша из-за проблем с силовой установкой, приведших к падению давления масла в двигателе. До схода итальянский дебютант ехал на 7-й позиции.

Джордж Расселл (4-й): «Мы финишировали на той же позиции, с которой стартовали – вероятно, это максимум, чего можно было добиться. На последних десяти кругах на трассе происходило много событий, но я расстроен из-за того, как проехал первый круг гонки.

Я неплохо стартовал, но затем откатился назад – меня опередили оба гонщика Ferrari. Мне казалось, что я бы смог догнать Шарля Леклера, но ситуация несколько изменилась, когда выехал автомобиль безопасности, а после контакта с Ферстаппеном у меня уже не было возможности его преследовать.

В целом, покидая Барселону, мы можем быть довольны прогрессом, который видим в этот уик-энд. Финиш на 4-м месте говорит о стабильности, которую мы демонстрируем с начала сезона, и приятно, что после двух трудных гонок мы вернулись на этот уровень в плане темпа.

К сожалению, лидерам мы по-прежнему уступаем немало, но постепенно продвигаемся вперёд. Постараемся продолжить прогрессировать и на следующем этапе в Канаде».

Кими Антонелли (сход): «Я расстроен из-за того, как сложилась сегодняшняя гонка. Трудностей было много из-за того, как на поведение шин влияли высокие температуры. Хотя на тренировках в пятницу мы уделили немало внимания длинным сериям кругов, всё равно было очень сложно контролировать износ резины и держать высокий темп.

Тем не менее, мне было комфортно за рулём, на шинах Medium я ехал довольно быстро и показывал стабильные результаты на круге. Поэтому жаль, что день закончился сходом.

В целом эта серия из трёх гонок подряд была непростой, но теперь у нас будет время, чтобы перестроиться. При этом я с нетерпением жду уик-энда в Монреале, ведь это будет мой первый Гран При Канады. Там совсем другая трасса, и характеристики покрытия тоже совершенно не такие, как в Барселоне.

Кроме того, там мы будем использовать резину самых мягких составов из линейки Pirelli и постараемся в максимальной степени учесть тот опыт, который получили за три предыдущих недели, всё проанализируем и через две недели вернёмся, став сильнее».

Тото Вольфф, руководитель и исполнительный директор команды: «В целом это был трудный уик-энд, ведь, как обычно, в условиях высоких температур у нас начинаются сложности, и главная проблема связана с работой резины. Так было и в Барселоне.

Разумеется, 4-й результат Джорджа – не тот уровень, на каком мы хотим выступать, хотя он лучше, чем мы рассчитывали перед стартом гонки. К сожалению, отказ силовой установки на машине Кими не позволили ему заработать очки.

Теперь нам предстоит детально проанализировать всю информацию, собранную за этот уик-энд, чтобы понять, за счёт чего можно более полно использовать потенциал машины. Нам известно, на какие области надо обратить особое внимание: мы должны разобраться с проблемой перегрева резины.

К счастью, до окончания сезона ещё далеко, и мы решительно настроены упорно трудиться, чтобы добиться прогресса в работе с машиной».

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