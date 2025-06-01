Нико Хюлкенберг: Всё сложилось очень здорово!

В Гран При Испании Нико Хюлкенберг финишировал пятым, и это лучший результат швейцарской команды с 2022 года, благодаря чему она опередила в Кубке конструкторов не только Alpine, но и Aston Martin. Его молодой напарник, Габриэль Бортолето, занял 12-е место.

Нико Хюлкенберг (5-й): «Такой результат создаёт отличное настроение, его вкус очень сладок! Мы долго его ждали, пожалуй, начиная с Мельбурна, причём вчерашняя квалификация сложилась неудачно. Но как ни забавно, но именно благодаря этому мы вытащили счастливый билет, ведь у нас сохранились свежие шины. Думаю, разница в темпе между прикатанными комплектами и новыми по ходу гонки оказалась большой.

Мне удалось отлично стартовать и проехать первый круг, благодаря чему я смог включиться в борьбу, а в дальнейшем машина просто позволила ехать достаточно быстро. Я считаю эту гонку одной из своих лучших, и высокий темп прежде всего объясняется тем, что технические новинки сработали.

А также, возможно, ещё и тем, что на других командах больше, чем на нашей, сказалась техническая директива FIA по поводу гибких крыльев. В общем, мне было вполне комфортно за рулём, я вошёл в хороший ритм, и »

Габриэль Бортолето (12-й): «Думаю, я вполне уверенно провёл гонку, мы сделали всё, что было в наших силах. Старт прошёл неплохо, а команда реализовала эффективную тактику, хотя, возможно, с автомобилем безопасности нам не очень повезло. Но как получилось, так и получилось.

Машина была способна на нормальный темп, но мы стартовали на прикатанных мягких шинах, а это был, наверное, не лучший вариант. Полагаю, этот момент ещё предстоит проанализировать, ведь мы видели, что у соперников, стартовавших на свежих шинах, было заметное преимущество на первых двух или трёх кругах.

Но думаю, что в этот уик-энд вся наша команда сделала неплохой шаг вперёд, и Нико удалось заработать очки – думаю, это свидетельствует о потенциале нашей машины. Это очень хороший и важный момент, который придаст нам уверенности при подготовке к Гран При Канады, и я уже в предвкушении этого».

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