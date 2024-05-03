ЛК. Фиорентина — Брюгге 3:2. Красивая битва за финал

Сработала замена на последних минутах

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Полуфинал Лиги конференций. Первый матч

02.05.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Фиорентина" — "Брюгге" 3:2

"Фиорентина": Террачано, Додо, Мартинес Куарта, Раньери, Бираги, Артур Мело (Лопез 70), Бонавентура (Барак 88), Гонсалес, Бельтран (Иконе 70), Соттиль (Куаме 52), Белотти (Нзола 89)

"Брюгге": Якерс, Саббе, Спилерс (Ордоньес 90+3), Мехеле, Майер, Скурас (Нильсен 65), Одой (Баланта 90+3), Оньедика, Хутгла (Ветлесен 79), Ванакен, Тьяго

Голы: Соттиль 5, Белотти 37, Нзола 90+1 — Ванакен (пен) 17, Тьяго 63

Предупреждения: Гонсалес 36, Мартинес Куарта 70 — Оньедика 58, 61, Якерс 85

Удаление: Оньедика 61

"Фиорентина" хочет второй раз подряд пройти в финал Лиги конференций. Скажем вам больше — они хотят выиграть турнир. Во-первых, чтобы взять реванш за прошлогоднюю неудачу. Во-вторых, это прекрасная возможность обеспечить себе еврокубки на следующий сезон (ведь в Серии А не все так просто). И в-третьих, трофей есть трофей. Тем более европейский.

Конечно, перед выездом в Бельгию хочется попытаться обеспечить себе наилучший результат. Хотя соперник не слишком простой — претендент на чемпионство в Лиге Жупиле и очень опытный игрок на международной арене. Погода во Флоренции сегодня была не очень приятная — град и дождь. Прежде всего приготовиться нужно было голкиперам.

Вышеупомянутые намерения "фиалок" были заметны сразу как только начался полуфинал с "Брюгге" — 5-я минута и гол! Просто блестящий удар Соттиля под дальнюю стойку почти с линии штрафной площади. Почему же так было не бить в матчах с "Викторией" в предыдущем раунде? Как раз то, что нужно в играх с командой, которая полностью закрывается.

Через считанные минуты защитники "Брюгге" оставили одного в своих владениях Гонсалеса. Им очень повезло, что у соперника мяч срезался с ноги и улетел на трибуны. Ответ от бельгийцев пришел на 13-й минуте. Тьяго пробил по воротам, однако Террачано отбил. После этого началась борьба в штрафной площадке между нападающими "Брюгге" и защитниками "Фиорентины", в результате которой мяч попал в руку капитану хозяев. Майкл Оливер сначала фол не зафиксировал, но после просмотра видеоповторов изменил решение. Пенальти уверенно реализовал Ванакен. Он развел голкипера и кожаного по разные стороны.

Первая половина тайма продолжала дарить нам опасные моменты. И снова Гонсалес упустил возможность забить, пробив чуть выше ворот. Задуманное осуществил его звездный партнер Белотти. Нападающего критикуют за его плохую результативность в последнее время, поэтому это взятие ворот и для команды, и для него самого очень важно. Белотти показал класс, показал то, что умеет. Принял мяч в штрафной площадке, и с разворота вколотил его в нижний угол ворот. Таким образом, 2-й гол за "Фиорентину" для итальянца. "Фиалки" имели шанс увеличить преимущество в конце тайма, однако снова тот кожаный пролетел над перекладиной.

Насыщенность событий во втором тайме была не хуже первых 45 минут. Быстро для себя момент нашел Белотти. Он замыкал подачу со стандарта ударом головой — теперь в центре внимания голкипер Якерс, который выполнил хороший сейв.

Можно было заметить, что в матче немного поднялся уровень эмоций. Стало больше фолов и остановок от арбитра. Команды были заряжены на победу, и пытались делать все, чтобы остановить соперника. На 61-й минуте глупо поступил Оньедика из "Брюгге". Непонятно зачем он полетел в подкат в центре поля, останавливая контратаку. Знал, что имеет желтую карточку, и все равно пошел на нарушение правил. Вот и имеет — 2 желтые карточки за 3 минуты и серьезная подстава партнерам.

Бельгийцы удивили голом в меньшинстве. Просто из ничего возник этот момент. Длинная передача Спилерса на Тьяго, обыгрыш защитника и удар мимо голкипера — 2:2. Великолепный сезон бразильца продолжается. 29-й гол это вам не шутки. "Фиорентина" полностью забрала владение мячом, пользуясь численным преимуществом. Мини-моменты у ворот голкипера "Брюгге" возникали, но на то они и мини. Неплохо на 80-й минуте пробил именинник Иконе — голкипер в прыжке засейвил.

А дальше — "замена матча". Итальяно заменил Белотти другим нападающим Нзолой. Это тот, что пропустил последние 5 игр из-за травмы и был под вопросом на сегодня. Мог не сыграть вообще, а оказался джокером. Уже в компенсированное время он принес победу "Фиорентине", сумев оказаться там, где нужно было и пробить мимо соперников. 3:2 — итальянцы едут в Бельгию с преимуществом в один мяч. Учитывая результат в параллельном поединке теперь они — основные фавориты на трофей Лиги конференций.

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