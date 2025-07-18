Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Американский супертяжеловес Майкл Балогун высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик снова победит. Я думаю, что Александр забрал у Даниэля волю к победе и сломал его.

Нет разницы, кого там победил Дюбуа, Усик на совсем другом уровне. Думаю, в реванше Александру удастся сломить Дюбуа быстрее, чем в девятом раунде», – сказал Балогун.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua