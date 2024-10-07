Марко: Мы сосредоточены на своих гонщиках

Хельмут Марко опроверг реплику Кристиана Хорнера о том, что Red Bull Racing может быть заинтересована в контракте с Джорджем Расселлом.

Хельмут Марко: «В квалификации Расселл едет наравне с Хэмилтоном, если не быстрее, но он связан с Mercedes, а мы сосредоточены на своих гонщиках в молодёжных программах. Посмотрим, на что окажется способна наша молодёжь. Юки Цуноду тоже можно назвать юниором; интересно, как они сработаются с Лоусоном.

У Франко Колапинто не хватает опыта, он был не очень успешен в молодёжных сериях, хотя надо сказать, что у него никогда не было лучших команд, но посмотрите, какие невероятные результаты он сейчас демонстрирует. Хорошим результатом в Баку и в Сингапуре он обеспечил себе будущее. Я привел его лишь в качестве примера. Стоит упомянуть и Бермана – его пример показывает, что у гонщиков из Формулы 2 есть потенциал успешно выступать в Формуле 1. В отличие от прошлых лет, нам не обязательно нужны гонщики с трех- или пятилетним опытом».

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