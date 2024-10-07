«Он тогда стал...» Боб Арум назвал боксера, который нокаутировал Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный промоутер Боб Арум вспомнил бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Арум считает, что Дюбуа тогда победил.

«Дюбуа меня поразил в бою с Джошуа. И если вспоминать бой против Усика, судя по тому, что я видел, а смотрел я бой по телевизору, то Дюбуа нокаутировал украинца. Я не думаю, что это был нелегальный удар. Он попал четко по линии пояса. И если бы судья начал отсчитывать нокдаун – Усик бы не поднялся за 10 секунд и даже за 30 секунд. Дюбуа уже тогда стал чемпионом», – сказал Арум.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua