Формула E: Maserati меняет вывеску на Citroen Racing

В Формуле E в следующем сезоне появится новая команда – Citroen Racing. Впрочем, на самом деле речь идёт лишь о смене вывески: команда, выступавшая в чемпионате мира по гонкам на электромобилях как Maserati MSG Racing, отныне будет выступать под другим брендом транснационального концерна Stellantis.

Как подчеркивает руководство компании Citroen, приход в Формулу E станет «новым вызовом, увлекательным приключением в области электрических технологий и инноваций, которое воплощает наши ценности и наше видение завтрашнего дня автомобилизации.

Citroen возвращается в автоспорт, на арену, на которой складывалась история марки и её легенда…»

Это действительно так, ведь команды Citroen Racing побеждали во всех чемпионатах и соревнованиях, в которых выступали в прежние годы. Это и ралли-рейды «Дакар», и мировое ралли, где в своё время Себастьен Лёб выиграл девять титулов, и ралли-кросс, и туринговый чемпионат WTCC, где у Citroen тоже было немало ярких достижений.

На официальные предсезонные тесты Формулы E в Валенсии, которые стартуют на испанском автодроме имени Рикардо Тормо 27 октября, команда выйдет уже в новых цветах и под новым названием.

Официально состав Citroen Racing Formula E Team пока не назван, но ожидается, что за неё будут выступать Ник Кэссиди и Жан-Эрик Вернь.

При этом не вполне ясно, какая судьба ждёт другой бренд концерна Stellantis – DS Automobiles, хотя эта команда, вплоть до 2025 года выступавшая под названием DS Penske, добилась больших успехов.

Как пишет издание The Race, «максимум, на что она может надеяться – это остаться в Формуле E в качестве клиентской команды «третьего эшелона». Поскольку считается, что компания Opel намерена прийти в Формулу E под собственной лицензией, то на этом фоне, похоже, бренд DS может уйти из электрической серии после весьма успешного десятилетия…»

Первый этап 12-го сезона Формулы E запланирован на 6 декабря и пройдёт в Бразилии.

Источник