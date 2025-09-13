Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Мбилли и Лестер Мартинес (справа)

13 сентября в Лас-Вегасе состоится боксерский поединок, который большое количество фанатов и экспертов называет главным противостоянием года. 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) встретится с 2-кратным абсолютным чемпионом мира 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (41–0, 31 КО).

В андеркарде состоится противостояние между 30-летним французским представителем второй средней категории Кристианом Мбилли (29–0, 24 КО) и 29-летним боксером из Гватемалы Лестером Мартинесом (19–0, 16 КО). Противостояние боксера, известного украинской публике, против спортсмена, за которым смотрела только исключительная часть фанатов.

Мбилли довольно давно близок к титулу. И все никак его не достанет

Кристиан Мбилли – один из главных боксеров второго среднего веса, который все никак не доберется до своего полноценного титульного шанса. Даже Хайме Мунгия и Эдгар Берланга уже попробовали свои силы против Канело, а Мбилли – нет.

В то же время Кристиан имеет сразу несколько факторов, почему он мог бы стать претендентом. Первый и основной: он владеет временным поясом WBC, а временные чемпионы всегда были и являются основными кандидатами на полноценных.

Второй, но не менее важный: Кристиан имеет несколько хороших побед. Основная – над Сергеем Деревянченко. Мбилли встречался с украинцем летом 2024 года, и по традиции Сергей дал оппоненту отличный бой, в котором не повезло.

Тогда украинский боксер травмировал руку. Вернее, травмировал ему ее рефери своей остановкой раунда. Поэтому Деревянченко пришлось боксировать фактически одной рукой против молодого, агрессивного и сильного оппонента. И даже в этих условиях Сергей выглядел хорошо.

Мбилли одержал победу, но не такую, какую хотел бы. Это должен быть уверенный результат, на который можно опереться, а получился 10-раундовый поединок, по результатам которого все больше упоминали травму Сергея, чем выступление француза.

Однако в следующем бою он реабилитировался. Кристиан встретился с Мацеем Сулецким и снес того уже в 1-м раунде. На бой против Деревянченко это никак не влияет, но общее фанатское настроение стало уже более позитивным.

Теперь вот у Мбилли будет поединок в андеркарде Канело и Кроуфорда. Кристиан находится здесь как заменимый вариант – вдруг кто-то из главного шоу вылетит, а он боксирует в той же категории. Однако, похоже, все же придется сразиться с малоизвестным гватемальцем. Нам, нейтральным фанатам, это и на руку.

Лестер Мартинес еще младше соперника и ничем особенным на фоне коллег не выделялся. Не стопроцентный нокаутер, не звезда. Не так уж и часто дрался на территории США – это будет 7-й поединок.

Однако конкретно для встречи с Мбилли – это отличный вариант.

Так уж нам повезло, что оба бойца исповедуют работу первым номером, агрессию и размеры. Хотелось бы сказать, что Кристиан умеет действовать по-другому или что Лестер иногда боксирует не так. Да нет, все так. Основное, что делают парни в ринге, – дерутся.

Мартинес имеет приличный джеб и процент нокаутов даже выше Мбилли. Однако важно отметить, что Лестер и близко не встречался с такой оппозицией, как Кристиан. А значит, сравнивать все эти показатели довольно сложно.

Рассчитывать на еще что-нибудь, кроме драки, не стоит. Просто парни по-другому не боксируют. Да и не умеют они. Размениваться, врываться в комбинационную работу – это всегда пожалуйста. Однако разумно работать вторым номером или на контратаках – не о них.

Кто фаворит?

Кристиан Мбилли, но не с тотальным отрывом. К примеру, в победу Сергея Богачука букмекеры верят сильнее, чем в победу Кристиана.

На Мбилли можно поставить с коэффициентом 1.50. На Лестера Мартинеса – с коэффициентом 2.50.

Кристиан – фаворит, потому что его уровень оппозиции ощутимо выше уровня оппозиции соперника. Лестер бил ноунеймов в Мексике, а с 2022-го занялся этим и в США. Ладно, там были не только ноунеймы, но прям крепкой оппозиции точно не хватает.

В то же время шансы точно будут. И все из-за тех устойчивых стилей, о которых говорилось выше. Мартинес – боец, Мбилли – тоже. Деревянченко, боксируя в агрессивном стиле, создал Кристиану слишком много проблем.

Мартинес же – моложе, еще более агрессивный и сильный. У него намного-намного более тяжелый удар, чем у украинца. А значит, шансы остановить Мбилли будут, если не проспит ответный удар на старте поединка.

Однако нам как нейтральным фанатам нет нужды жаловаться. Это по-настоящему интересное противостояние, в котором, как бы это ни было удивительно, победит умнейший. Или сильнейший, если получится продвинуть свой план на бой благодаря физической готовности. Если нет, победителем станет тот, кто лучший боксер.

Учитывая стилистику ведения поединков парнями, определить лучшего в обычном боксе будет непросто, но очень интересно.

