Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик объяснил, почему до сих пор посещает церковь московского патриархата в Украине.

«Меня часто спрашивают об этом, но эти люди никогда не были на утренней службе. Что мне сказать человеку, который не знает ни одной молитвы или ни разу не был на литургии?

Я – православный христианин. Я хожу в украинскую православную церковь, а московского патриархата у нас нет документально. Покажите мне документальное подтверждение. Я верю Богу. Я хожу в эту церковь и буду и в дальнейшем это делать. Я православный христианин», – сказал Усик.

Ранее Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата.

sport.ua