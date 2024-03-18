Американский боксер оценил бой за титул с украинцем: «Будет интересно»

Американец Себастьян Фундора уверен, что сможет победить украинца Сергея Богачука в поединке за титул WBC в первом среднем весе.
«Этой бой – важнейший для моей карьеры. Это мой первый реальный поединок за титул, поэтому я буду рад показать свой талант. Уверен, бой с Богачуком получится интересным, будет много событий».
«Я считаю, что меня не остановить, полностью уверен в своих силах. Далее хочу собирать титулы в дивизионе», – сказал Фундора.
Бой пройдет 30 марта в андеркарде поединка Тим Цзю – Кит Турман.
Украинский боксер перед боем за титул: «Идет война, я должен победить»
sport.ua