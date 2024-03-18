Американский боксер оценил бой за титул с украинцем: «Будет интересно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Американец Себастьян Фундора уверен, что сможет победить украинца Сергея Богачука в поединке за титул WBC в первом среднем весе.

«Этой бой – важнейший для моей карьеры. Это мой первый реальный поединок за титул, поэтому я буду рад показать свой талант. Уверен, бой с Богачуком получится интересным, будет много событий».

«Я считаю, что меня не остановить, полностью уверен в своих силах. Далее хочу собирать титулы в дивизионе», – сказал Фундора.

Бой пройдет 30 марта в андеркарде поединка Тим Цзю – Кит Турман.

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sport.ua