Ливерпуль фаворит, Арсенал – претендент, а Тоттенхэм и Бенфика хотят сорвать планы грандов. Превью сезона в Лиге чемпионов

Во вторник, 16 сентября, стартует новый сезон Лиги чемпионов — уже 71-й в истории. Три вечера подряд мы получим первую порцию матчей, которые по традиции откроют осень так, как ничто другое в футболе не может: с взрывным шумом, полными стадионами и вечным вопросом — кто на этот раз поднимет трофей.

В прошлом году ответы дождались от ПСЖ. В финале команда разгромила "Интер" 5:0, взяла первый Кубок чемпионов в своей истории и наконец сняла с себя ярлык "самого дорогого клуба без наследия". Теперь им придется доказать, что это не случайность, а начало эпохи.

Новый формат — больше матчей, больше хаоса

Напомню, групп больше нет. Есть 36 команд в единой группе, каждая играет по восемь матчей. Восемь лучших сразу попадают в 1/8 финала. Следующие 16 — в дополнительные плей-офф. Остальные пакуют чемоданы без права на переход в Лигу Европы.

Прошлогодние цифры доказали, что новая формула работает: 3,27 гола за матч — самый высокий показатель с середины 70-х. Это даже больше, чем в старые романтические времена, когда защитники курили во время перерыва, а голкиперы ловили мячи без перчаток (другой вопрос: сколько в этом смысла; но это уже такое).

Кто есть кто: карта представительства

Англия отправила на турнир шесть клубов: от "Сити" и "Ливерпуля" до старого доброго "Ньюкасла". Испания имеет пять представителей, включая классику в виде "Реала" и "Барселоны". По четыре — от Серии А и Бундеслиги. Три — от Франции. По два — от Португалии, Бельгии и Нидерландов.

Но настоящая изюминка — это дебютанты. "Пафос" из Кипра, "Буде-Глимт" из Норвегии и "Кайрат" из Казахстана. Да, у нас теперь будет вторник, когда "Кайрат" выйдет против "Арсенала", — и это не сейв сезона 2072/73 в Football Manager, а реальность.

"Ливерпуль" возглавляет фаворитов

Новый сезон стартует с неожиданного расклада: "Ливерпуль" получил статус главного претендента на трофей. Да, команда, которая в прошлом году вылетела в 1/8 финала, теперь имеет 20% шансов на победу — больше, чем у кого-либо другого. И это неудивительно — посмотрите на их состав (Салах, Исак, Вирц, Экитике, Гакпо), а затем сопоставьте его с календарем (мы об этом еще поговорим).

В прошлом году "красные" выглядели почти идеально в лиговом этапе: семь побед из восьми, все домашние матчи выиграны со счетом 10:1; даже "Реал" уехал из "Энфилда" без голов. Это был сигнал, что без Клоппа, но с Арне Слотом, клуб снова становится серьезным игроком на европейской сцене.

"Арсенал" идет вторым в списке претендентов. Оборона Артеты настолько надежна, что напоминает те легендарные команды, которые могли играть "на ноль" месяцами. Проблема только в том, что "канониры" до сих пор не знают, как поднимать кубок в финале ЛЧ — 211 матчей без трофея об этом напоминают.

ПСЖ после триумфа в прошлом сезоне пытается сделать то, чего во Франции не делал никто: защитить титул. Они уже доказали, что способны вырываться из неудобных ситуаций, но теперь соперники готовятся к ним серьезнее, чем когда-либо.

Группа преследования

С топами разобрались. Далее — тоже знакомые имена, каждое со своим багажом проблем и амбиций.

"Манчестер Сити": В прошлом году у Гвардиолы был сезон, который он предпочел бы забыть. Ни одного трофея — впервые с 2016-го года. В Лиге чемпионов все выглядело болезненно: с трудом вылезли из лигового этапа с 22-го места, а затем получили от "Реала" 3:6 в плей-офф. Неудивительно, что их шансы упали с 25% до 8%. Но если кто-то знает, как восстановить машину, то это Пеп.

"Барселона": Футбол Ханса Флика выглядит как разрыв динамиков. В прошлом сезоне "Барса" забила 43 мяча — в среднем 3,1 за игру; это лучший показатель в турнире. Флик выигрывает почти 80% матчей, даже несмотря на вылет от "Интера" в полуфинале и неоднозначное начало сезона, каталонцы остаются одним из главных претендентов.

"Челси": Если бы два года назад кто-то сказал, что "Челси" станет фаворитом в ЛЧ, это звучало бы как шутка. А теперь — победа на Клубном чемпионате мира (3:0 против ПСЖ), трофей Лиги конференций, возвращение в главный турнир. Команда Энцо Марески выглядит как молодой стартап, который наконец начал приносить прибыль. Хватит ли им ресурса пройти всю дистанцию? Это главный вопрос.

"Реал": 15 титулов — вечная визитка клуба. Но в прошлом году все закончилось болезненно: вылет в четвертьфинале от "Арсенала" со счетом 1:5. Это лишь третий случай за 15 лет, когда "Реал" не добрался до полуфинала. Они умеют возрождаться, но сейчас "галактикос" выглядят больше как клуб в поисках нового лица, чем как гранд с гарантиями.

"Бавария": Исторически "Бавария" выигрывает почти 60% матчей в ЛЧ. Но в этом году жеребьевка подкинула им самый тяжелый календарь: средний рейтинг соперников у мюнхенцев — самый высокий среди всех претендентов. Это как начинать марафон с гирями на ногах. У них есть атака, которая может решить что угодно, но защите придется выживать.

Главный вопрос остается прежним: сможет ли кто-то из них затмить "Ливерпуль", который прямо сейчас выглядит как главная сила в Европе?

У аутсайдеров есть потенциал для сюрпризов

"Интер": Два финала за последние три года сделали их привычными гостями на большой сцене. Но уход Симоне Индзаги открыл новую главу. Должность занял Кристиан Киву — второй румынский тренер в истории клуба после Мирчи Луческу. Шансы на успех в ЛЧ выглядят скромно, но для "Интера" это больше вызов, чем приговор.

"Ньюкасл": В прошлый раз "сороки" не дотянули до плей-офф, но вернулись с новой атакой: Эланга, Висса и Вольтемаде заменяют Исака, который ушел в "Ливерпуль". Команда выглядит рискованно-свежо — это классический рецепт для неожиданностей в групповом этапе.

"Тоттенхэм": Триумф в Лиге Европы был громким, но Анге Постекоглу покинул команду. Его место занял Томас Франк, дебютант Лиги чемпионов. Никто особо не ожидает от "шпор" чудес, но именно здесь цифры могут солгать.

"Наполи": Чемпион Италии, но в Европе предвидятся проблемы. Для Антонио Конте это уже пятый клуб в ЛЧ — почти как у Карло Анчелотти по опыту. Конте умеет строить команды, которые даже в роли аутсайдеров выглядят как ловушка для фаворитов.

"Бенфика": Португальцы традиционно сильны на групповом этапе, но дальше четвертьфинала в новом формате еще не пробивались. Последний финал Кубка Европы — 1990 год, поражение от "Милана" 0:1. Для "Бенфики" нынешняя ЛЧ — шанс переписать историю, а для Судакова — показать, на что он реально способен.

В большом турнире всегда есть место для сенсаций. Вопрос только в том, кто на этот раз решит сломать предсказуемую логику.

Скорее рак на горе свистнет

Форматы, голы, матчи — все это классно, но большинство клубов остаются на периферии. Даже если ты смотришь на таблицу с процентами шансов, выглядит это скорее как печальная игра в рулетку.

"Боруссия" знает, что такое вершина. Чемпионы 1997-го, финалисты 2024-го — и все равно только 0,9% на титул. Повторить сам финал? Около 2,2%. То есть даже недавняя слава не гарантирует ничего.

"Байер" — похожая история. Вылет в 1/8-й от "Баварии" в прошлом году и финал 2002-го уже в далекой памяти. Сегодня их шансы — символические 0,7%.

"Ювентус" — другой полюс. Девять финалов в прошлом, последний триумф — 1996-й. Перспективы сейчас — те же 0,6%, что и у "Атлетико". Для мадридцев это напоминание о трех поражениях в финалах (1974, 2014, 2016), для туринцев — долгая погоня за "ушастым", которая до сих пор не принесла плода.

"Спортинг" и "Брюгге" немного опережают "Байер", но реальность та же: даже четвертьфинал для них выглядел бы как подвиг.

Еще ниже — целая группа "темных лошадок": "Аталанта", "Атлетик", "Вильярреал", ПСВ, "Монако" и "Юнион Сент-Жилуаз". Здесь шансы ближе к нулю, чем к чему-то реальному. Но ЛЧ помнит истории, когда и с такими процентами клубы доходили далеко.

"Кайрат", "Пафос", "Карабах" — пока только статистика.

Самые легкие календари и при чем здесь "Кайрат"

Еще даже не сыграно ни одного матча, а уже складывается впечатление, что английские команды снова получили фору на старте Лиги чемпионов. "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Челси" имеют на удивление мягкие календари — не без мелких ловушек, но в целом это выглядит скорее как разминка, чем марафон.

"Арсенал" получил третий по легкости календарь среди всех участников. "Олимпиакос", "Славия" и "Кайрат" — не те соперники, которые заставляют фанатов в Лондоне потеть. Здесь даже есть анекдотическая деталь: только благодаря "Кайрату" средний рейтинг соперников падает настолько, что календарь "канониров" становится одним из самых легких в турнире. Без казахстанцев он был бы только 15-м по простоте.

"Тоттенхэм" тоже может улыбаться. "Боруссия", "Вильярреал", "Айнтрахт" и "Буде-Глимт" звучат солидно, но на самом деле все они из нижней половины своих корзин. Если убрать из уравнения фактор "Кайрата", "шпоры" вообще имеют самый комфортный календарь среди всех.

У "Ливерпуля" — "Айнтрахт", "Марсель", "Карабах" и "Галатасарай". Это больше похоже на коммерческий тур по Европе, чем на серьезное испытание. В итоге календарь "красных" даже без бонусов от "Кайрата" входит в пятерку самых легких.

"Челси" возвращается в Лигу чемпионов после двухлетнего перерыва и получает, пожалуй, самый удобный входной билет: "Аякс", "Пафос" и "Карабах". Это не значит, что "синие" могут играть в полсилы, но болельщики видели и худшие варианты.

А теперь два сюрприза турнира. "Пафос" — дебютант, который внезапно получил календарь только с "Баварией" и "Челси". "Копенгаген" в такой же ситуации: практически все соперники проходные, благодаря чему их путь выглядит почти "курортным".

И здесь мы подходим к главной фигуре всей этой драмы жеребьевки — "Кайрата". Его низкий рейтинг превращает любой календарь в "туристический". Аналитики Opta говорят, что три очка против казахстанцев — это уже пятая часть пути в топ-8.

Конечно же, легкий жребий не гарантирует побед. Но фокус в том, что каждая деталь может решить судьбу плей-офф, поэтому даже одна упрямая команда-аутсайдер способна изменить картину для всех фаворитов.

Самые сложные календари и испытания для фаворитов

Новый формат Лиги чемпионов меняет игру — буквально. Если раньше гранды могли позволить себе раскачку в "группах смерти", то теперь они получают эту смерть с первого тура.

Именно поэтому календари "Баварии" и ПСЖ выглядят так, будто их составлял человек, который очень любит драму.

Мюнхенцев ждет ПСЖ, "Арсенал", "Спортинг" и даже "Унион Сент-Жилуаз" — клуб, который в рейтингах выглядит скромно, но регулярно подсовывает сюрпризы более крупным соседям. Для "Баварии" это означает, что отдыхать можно будет разве что в самолете между матчами.

ПСЖ тоже не похвастается легкой прогулкой: "Барселона", "Байер", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Это не жеребьевка, это тур по Европе в режиме королевской битвы.

Интересно, что именно "Ньюкасл" оказался внизу английского рейтинга по сложности календаря. Но это больше о математике, чем о реальности. Да, пять из восьми соперников можно считать "доступными", но когда среди других у тебя ПСЖ, "Барса" и "Бенфика", ощущение "легкости" быстро исчезает.

Аналитика подливает масла в огонь. "Бавария" имеет 4,4% шансов на титул, ПСЖ — 12,1%, "Ньюкасл" — 3%. На бумаге это выглядит как чистая математика. Но ощущается как история о том, как в худший момент тебе попадается соперник, с которым ты не хотел бы встречаться.

В то же время "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и даже "Тоттенхэм" получили более дружественное расписание. Выход в плей-офф для них — это больше вопрос концентрации, чем борьбы на пределе.

В общем, большие клубы вынуждены сражаться между собой уже в сентябре. Это добавляет интриги, но в то же время создает риск, что кто-то из "суперлиги" даже не дойдет до февраля.

