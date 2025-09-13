Флери подписал контракт с Питтсбургом. Сыграет последний матч в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный вратарь Марк-Андре Флери, который завершил карьеру в НХЛ по итогам минувшего сезона, а также отыграв за сборную Канады на чемпионате мира, вернется в состав Питтсбурга.

Хоккеист подписал контракт на один матч – сыграет в предсезонной встрече с Коламбусом.

«Я завершил карьеру, это правда. Но я на один матч вернусь в команду, где все для меня началось. Последний раз выйду на лед в форме Питтсбурга, завершу цикл и закончу карьеру», – сказал Флери.

40-летний Флери был задрафтован Питтсбургом в 2003 году. Всего провел в Лиге 1051 матч, добыл 575 побед и завоевал три Кубка Стэнли.

Выступал за Питтсбург, Вегас и Миннесоту.

