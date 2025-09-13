Кубок Дэвиса. Австрия сенсационно лидирует в поединке с Венгрией, выиграв два одиночных матча

12 сентября в Дебрецене прошёл первый игровой день противостояния сборных Венгрии и Австрии во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса.



Квалификация. Второй раунд • Дебрецен, Венгрия • 12-13 сентября • хард (зал)

В стартовом матче противостояния Юрий Родионов (№158 АТР) оказался сильнее Фабиана Марожана (№56 АТР) – 6:2, 6:7(5), 7:5.

Во втором поединке 173-я ракетка мира Лукаш Ноймайер неожиданно одолел Мартона Фучовича (№59 АТР) – 6:3, 3:6, 7:6(7).

Таким образом, после первого дня гости неожиданно обыгрывают хозяев со счётом 2:0.

btu.org.ua