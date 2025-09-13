Ферстаппен, Мекис и Марко посетили Red Bull Powertrains

В следующем сезоне на машинах команд Red Bull Racing и Racing Bulls будут стоять силовые установки совместной разработки с компанией Ford. Подготовка идёт полным ходом, и в четверг руководство Red Bull Racing посетило моторостроительное подразделение.

В составе делегации помимо Лорана Мекиса и Хельмута Марко был Макс Ферстаппен. Руководитель Red Bull Powertrains Бен Ходжкинсон провёл для действующего чемпиона мира экскурсию по базе, расположенной в Милтон-Кинсе.

В команде рассчитывают, что появление Макса придаст дополнительную мотивацию сотрудникам Red Bull Powertrains. Ранее ходили слухи, что силовая установка Red Bull будет заметно проигрывать конкурентам в мощности, но в последние месяцы они подутихли. Тем не менее, только первые тесты в январе 2026 года прояснят истинное положение дел.

Помимо посещения Red Bull Powertrains, Макс Ферстаппен побывал на базе команды, где подвёл итоги Гран При Италии и выступил перед сотрудниками.

Источник