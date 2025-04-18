Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф

В НХЛ состоялись последние семь матчей регулярного сезона НХЛ. Игры уже не имели турнирного значения.
Отметим, что лучшей командой регулярки стал Виннипег, который набрал 116 очков и опередил Вашингтон (111) и Вегас (110). Свои дивизионы выиграли Торонто, Вашингтон, Виннипег и Вегас.
Худшей командой с самыми большими шансами на первый номер драфта снова стал Сан-Хосе.
Лучшим бомбардиром регулярного сезона стал Никита Кучеров (Тампа-Бэй), который набрал 121 пункт и опередил Натана Маккиннона (116) и Леона Драйзайтля (106).
Лучшим забивалой стал Леон Драйзайтль, который забросил 52 шайбы.
Столичный дивизион
Атлантический дивизион
Центральный дивизион
Тихоокеанский дивизион
Пары плей-офф первого раунда
Пары первого раунда плей-офф НХЛ
Восток
Вашингтон – Монреаль
Торонто – Оттава
Тампа-Бэй – Флорида
Каролина – Нью-Джерси
Запад
Виннипег – Сент-Луис
Даллас – Колорадо
Вегас – Миннесота
Лос-Анджелес – Эдмонтон
Плей-офф стартует 19 апреля.