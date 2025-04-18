Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф

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В НХЛ состоялись последние семь матчей регулярного сезона НХЛ. Игры уже не имели турнирного значения.

Отметим, что лучшей командой регулярки стал Виннипег, который набрал 116 очков и опередил Вашингтон (111) и Вегас (110). Свои дивизионы выиграли Торонто, Вашингтон, Виннипег и Вегас.

Худшей командой с самыми большими шансами на первый номер драфта снова стал Сан-Хосе.

Лучшим бомбардиром регулярного сезона стал Никита Кучеров (Тампа-Бэй), который набрал 121 пункт и опередил Натана Маккиннона (116) и Леона Драйзайтля (106).

Лучшим забивалой стал Леон Драйзайтль, который забросил 52 шайбы.

Столичный дивизион

Атлантический дивизион

Центральный дивизион

Тихоокеанский дивизион

Пары плей-офф первого раунда

Пары первого раунда плей-офф НХЛ

Восток

Вашингтон – Монреаль

Торонто – Оттава

Тампа-Бэй – Флорида

Каролина – Нью-Джерси

Запад

Виннипег – Сент-Луис

Даллас – Колорадо

Вегас – Миннесота

Лос-Анджелес – Эдмонтон

Плей-офф стартует 19 апреля.

sport.ua