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Футбол

На классе. Атлетик – Рейнджерс 2: 0. Обзор матча

На классе. Атлетик – Рейнджерс 2: 0. Обзор матча

    • Несмотря на значительное количество моментов и 15 ударов, "львы" открыли счет только в конце первой половины тайма с пенальти. После перерыва игра была равна, но ближе к концу основного времени "красно-белые" поставили точку.

    Испанская команда в следующем раунде встретится с "Манчестер Юнайтед".

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    • Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги Европы

    Бильбао. Эстадио Сан-Мамес, 52 114 зрителей

    Атлетик– Рейнджерс 2:0

    Голы: Сансет, 45+4 (п), Уильямс Н., 80

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